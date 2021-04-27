Ульяновск, , 10:33 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которых обвинили в убийстве знакомого. Труп они забросали листвой и подожгли, сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстанут 34-летний мужчина и его 32-летний знакомый. Следствие считает, что убийство было совершено в посёлке Кузоватово ночью 19 октября 2020 года, и на тот момент обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данным правоохранителей, злоумышленники нанесли потерпевшему множество ударов руками, ногами и бревном, от полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

«Тело они забросали листвой и подожгли, после чего с места преступления скрылись», — говорится в сообщении.

Обвиняемые арестованы. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору»). Материалы дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в Кузоватовском районе Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, которого обвинили в убийстве. Оно было совершено в августе 2020 года. Следствие установило, что причиной преступления стали 900 пропавших рублей. Фигурант уголовного дела получил 9,5 года колонии строгого режима.

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