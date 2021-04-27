Сакраменто, США, , 10:33 — REGNUM Житель американского штата Флорида попытался пронести в тюрьму с помощью протеза несколько граммов наркотических средств, сообщает 26 апреля со ссылкой на правоохранительные органы New York Post.

Инцидент произошел 24 апреля в тюрьме округа Пинеллас. 37-летний Кейт Адамс обвиняется в том, что он пытался в протезе пронести грамм фентанила и несколько таблеток ксанакса.

Адамс был доставлен в изолятор после ареста по обвинению в хранении кокаина и сопротивлении аресту.

Перед транспортировкой полиция спросила его, не спрятано ли что-нибудь в его протезе ноги, но он сказал нет.

Наркотики, которые Адамс якобы спрятал, стали причиной двух дополнительных обвинений.