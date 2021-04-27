Лидс, Великобритания, 27 апреля 2021, 10:33 — REGNUM Английский футбольный клуб «Лидс Юнайтед» провёл переговоры с агентом полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии о его возможном трансфере. Об этом 27 апреля сообщает Football Fancast.
Отмечается, что переговоры вёл спортивный директор «Лида» Виктор Орта. Но есть сомнения, что грузинский футболист сможет получить разрешение на работу в Великобритании.
Ранее сообщалось, что купить Кварацхелию за €20 млн готов «Ювентус», если попадёт в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
Также хавбеком сборной Грузии интересуются «Милан», «Наполи», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
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