Москва, , 10:31 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, в котором «Промсвязьбанк» требует признать банкротом Людмила Ананьеву, чьи данные совпадают с данными жены бывшего бенефициара банка, находящегося в международном розыске Дмитрия Ананьева. Дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск банка, подконтрольного государству, был подан 26 апреля 2021 года. Сумма долга не сообщается. Детали пока неизвестны.

Людмила Ананьева проходила третьим лицом по иску «Промсвязьбанка» о взыскании 282,201 млрд рублей убытков. Ответчиками по делу были в том числе оба брата Ананьевых. По делу были наложены обеспечительные меры в виде ареста имущества. Людмила Ананьева пыталась отменить обеспечительные меры «в части ареста самолёта Bombardier Challenger 650».

Напомним, помимо финансовых претензий от банка, Дмитрий Ананьев — ответчик в банкротном деле, которое было удовлетворено. Идёт реализация имущества должника. Также оба брата проходят фигурантами уголовного дела и заочно арестованы судом.