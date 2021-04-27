Анадырь, , 10:36 — REGNUM На Чукотке отмечается сложная ситуация с бездомными животными — участились случаи нападения собак, в том числе и на детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры округа.

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«Учитывая сложившуюся опасную обстановку для жизни и здоровья граждан, прокурор Чукотки Константин Прохоров предложил губернатору Роману Копину рассмотреть вопрос о введении в муниципальных образованиях режима повышенной готовности. Кроме того, взять под постоянный контроль ситуацию с бездомными животными», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Копин в начале апреля поручил построить приюты для бездомных животных в каждом муниципалитете за счёт средств окружного бюджета.