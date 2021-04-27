Берлин, , 10:32 — REGNUM В сети появился видеоролик дорожных испытаний прототипа обновленного кроссовера Mercedes GLC. Видео размещено на YouTube-канале walkoARTvideos.

Испытания проводились на одной из немецких дорог. Кузов прототипа был полностью закрыт чёрно-белой камуфляжной плёнкой.

Рестайлинговый GLC будет изготавливаться на основе компактного C-Class 2022 модельного года. Салон же будущей новинки выполнен в стиле дорогого S-Class. Внутри автомобиля будут установлены цифровая «приборка» и большой экран мультимедийной системы.

В основу GLC ляжет платформа, которая позволит выпускать не только бензиновые и дизельные версии модели, но и электрические.

Ранее стало известно, что запас хода нового электромобиля Mercedes EQS составит 770 км (по циклу WLTP).Такой показатель обеспечивает батарея ёмкостью чуть более 110 кВт-ч и система управления энергопотреблением.

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