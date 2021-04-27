Москва, , 10:38 — REGNUM Продажи путёвок в российские детские лагеря остановились после того, как президент Владимир Путин анонсировал программу кешбэка за детский отдых. Об этом пишет 27 апреля газета «Коммерсантъ».

Путин пообещал возврат 50% стоимости за отдых в детских лагерях, после этого бронирования в сегменте остановились, рассказал изданию вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. В совете Союза организаторов детского активного туризма также сообщили, что число бронирований резко упало.

Дело в том, что родители решили повременить с оплатой путёвок в ожидании подробностей о механизме возврата денег. Они рассчитывают купить путёвки с кешбэком. Те, кто уже оплатил путёвки, запросили свои деньги назад, рассчитывая на перебронирование с обещанным бонусом.

Как сообщало ИА REGNUM, о запуске программы кешбэка в 50% за отдых в детских лагерях Путин объявил 21 апреля. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 26 апреля сообщил, что для этого власти выделят 5 млрд рублей. Такой суммы должно хватить на компенсацию путёвок для 357 тыс. детей.

Читайте также: Кешбэк в 50% на детский отдых будет доступен владельцам карт «Мир»