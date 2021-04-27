Самара, , 10:31 — REGNUM Заморозки ожидаются в Самарской области. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что ночью 28 апреля в регионе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха может опуститься до 1 °C, днем также ожидается дождь, столбик термометра может подняться до 14 °C.

Отмечается, что ночью 29 апреля в Самарской области ожидается понижение температуры до — 1 °C, а днем воздух может прогреться до 17 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 13 апреля в Самарской области побит абсолютный максимум температуры 1975 года.