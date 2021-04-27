Москва, , 10:30 — REGNUM Четвёртым ведущим премии «Муз-ТВ 20/21» станет артист Дмитрий Нагиев. Информация об этом появилась на официальном сайте телеканала.

Вместе с Нагиевым церемонию вручения музыкальной премии будут вести журналистка Ксения Собчак, блогер Настя Ивлеева и шоумен Александр Ревва. Сам актёр не смог присутствовать на гала-ужине, но оставил видео-послание: «Мне тут птичка нашептала, что в этом году Премию МУЗ-ТВ будет вести Саша Ревва и две сногсшибательные дамы. Я боюсь, что Александр один не вывезет, поэтому в этом году я ворвусь четвертым ведущим».

Напомним, что ежегодная премия «Муз-ТВ» была отменена в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2021 году премия пройдёт 4 июня во дворце спорта «Мегаспорт».

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