Бразилиа, , 10:34 — REGNUM После отказа национального регулятора Бразилии разрешить поставки в страну российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана заявил, что он будет продолжать бороться за поставки в страну данного препарата. Он написал об этом 27 апреля на своей странице в соцсети Twitter.

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«Северо-Восточный комитет по науке поддержал использование «Спутника V». Я буду продолжать бороться за это разрешение (на импорт российского препарата — ред.), уверенно и соблюдая все правила, чтобы мы могли как можно скорее доставить вакцину нашему населению», — говорится в сообщении Сантаны.

Также он уточнил, что, с учетом медлительности федерального правительства в передаче вакцин штатам Бразилии, он не допустит дополнительной политизации данного процесса.

При этом губернатор штата Сеара подчеркнул, что он уважает решение национального регулятора о наложении вето на «Спутник V» и при этом не может не высказать удивление и разочарование, так как российский препарат в настоящее время используется в большом количестве стран и уже доказал свою эффективность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчики российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» назвали политическим решение о запрете на ввоз препарата в Бразилию.

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