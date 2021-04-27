Онгудайский район, Алтай, , 10:27 — REGNUM Активность клещей в Республике Алтай растёт в геометрической прогрессии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, на 26 апреля их жертвами стали уже 152 человека, в том числе 55 детей до 14 лет.

Шесть человек, из которых один ребёнок, заболели клещевым сибирским тифом. Наиболее активны клещи в Онгудайском районе, где с жалобами на присасывание клещей к врачам обратились 28 человек. В Горно-Алтайске пострадали 25 жителей.

Как отмечается, каждый второй-третий исследованный в лаборатории клещ является переносчиком возбудителей заболеваний.

«Зачастую 1 клещ может нести угрозу заражения несколькими заболеваниями. Среди которых: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и сибирский клещевой тиф. Эти заболевания наиболее распространены и очень опасны, вплоть до летального исхода», — отметили в управлении.

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