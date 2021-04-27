Челябинск, , 10:27 — REGNUM Опыт Челябинской области по контролю качества атмосферного воздуха может быть распространён на всю Российскую Федерацию. Это следует из заявления, которое сделал в Челябинске руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Система Челябинской области интересна для тиражирования во всей стране. Это передовой опыт, я считаю, что он достоин учёта при разворачивании системы в целом», — сказал Никитин.

Чиновник добавил, что на заседании комиссии Госсовета, которое прошло 26 апреля в Челябинске, данный вопрос обсуждали. Министерству природных ресурсов РФ, а также публично-правовой компании «Российский экологический оператор», являющейся будущим активным участником построения системы мониторинга состояния окружающей среды, рекомендовано учесть опыт Южного Урала.

Отметим, ранее в своём послании президент России Владимир Путин коснулся климатических изменений и определил вектор развития российской экономики на серьёзное снижение выбросов парниковых газов. Также он заявил о необходимости расширить эксперимент по квотированию на города с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В этой участвует 12 городов России, в том числе Челябинск и Магнитогорск.

В Челябинской области идёт работа по созданию прозрачной системы мониторинга за выбросами и по снижению их количества. В неё включены промышленные предприятия-загрязнители. В Челябинске и Магнитогорске с ними заключено 16 соглашений. Ещё три действуют в других 17 территориях области. Кроме того, в Челябинске запущена система мониторинга качества воздуха. Она способна получать автоматически данные замеров со всех передвижных и стационарных постов, а также «сигнальных» датчиков сети наблюдений. Всего действуют две передвижных лаборатории, пять сигнальных постов и девять стационарных.

«Мы хотим довести нашу систему мониторинга до автоматического режима, если потребуется — наказывать нарушителей. При этом нет у нас цели вводить «драконовские методы», мы просто хотим, чтобы у нас был чистый воздух», — заявил губернатор Южного Урала Алексей Текслер.

Он добавил, что состояние воздуха может отслеживать каждый интернет-пользователь. В перспективе система охватит все города Челябинской области. Также планируется отслеживать состояние воды и почвы.

«Мы развиваем систему, подключили все наши научные организации (ЮУрГУ, ЧелГУ). Также ряд наших предприятий занимаются этой проблематикой, в том числе программными комплексами, которые позволяют определять источник, прогнозировать ситуацию, предупреждать», — заявил Текслер. И добавил, что производителям поручено создавать компонентную приборную баз на территории Челябинской области. Кроме того, предприятия Нижегородской области тоже работают в таком направлении. «Будем объединять наши усилия», — сказал Алексей Текслер.