Соледар, ДНР, , 10:28 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 50 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 27 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили 12 мин калибра 120 мм, две мины калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Зайцево южное), Весёлое, Старомихайловка, Ленинское, Украинское», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что попытки задействовать координационный механизм для прекращения обстрелов не принесли результата.

В результате жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила президента Украины Владимира Зеленского в неспособности остановить войну в Донбассе.

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