Пенза, , 10:31 — REGNUM В этом году жителей Пензы и гостей областного центра приглашают в парки на торжественное открытие 200-летнего сезона, старт которому будет дан 1 мая.

Так, в субботний день в центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского представят творческие номера исполнители и коллективы области, будут работать спортивные и развлекательные площадки. Помимо этого, гостей праздника ожидают мастер-классы, пленэры, ярмарки, фотозоны и множество других мероприятий. Кульминацией станет дискотека под открытым небом с участием кавер-групп.

В детском парке пройдут не менее увлекательные мероприятия. Здесь организаторы преобразят территорию в настоящее сказочное королевство. Гостей будут встречать аниматоры и ростовые куклы. Вест день можно послушать выступления творческих коллективов. В конце вечера посетители парка смогут потанцевать под открытым небом и посмотреть семейную комедию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в период с 1 по 11 мая изменится график работы медицинских организаций. Жители региона в мае будут отдыхать не 10, а 11 дней. 11 мая выпадает на православный праздник — Радоница, а в Пензенской области этот день узаконен как выходной.

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