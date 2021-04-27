Оренбург, , 10:24 — REGNUM В Оренбурге с 1 мая начнут курсировать дачные автобусы. Как и в 2020 году, утвержден 41 маршрут. На нем задействуют 70 автобусов, сообщает пресс-служба мэрии.

Стоит отметить, прошло 14 аукционов, но по 27 дачным маршрутам торги признаны несостоявшимися, в том числе из-а отсутствия заявок на участие.

«Однако беспокоиться горожанам за срыв дачного сезона не стоит. Заключение прямых договоров с перевозчиком позволит Администрации города обеспечить услугу в полном объеме», — заявили в мэрии.