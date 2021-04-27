Джакарта, , 10:24 — REGNUM В ВМС Индонезии заявили, что крайний срок эксплуатации затонувшей подводной лодки Nanggala-402 истечет только в сентябре 2022 года, сообщает Kompas.

Подводная лодка Nanggala-402 — модель U-209, произведенная в Германии в 1977 году. Эта подводная лодка является одним из самых продаваемых судов и пользуется большим спросом во многих странах. Помимо Индонезии, Индия и страны Латинской Америки по-прежнему используют подводную лодку модели U-209.

Средний возраст подводной лодки модели U-209 относительно велик, особенно при хорошем техническом обслуживании.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии поблагодарил военных, спасателей, а также дружественные страны за их помощь в поисках затонувшей подводной лодки ВМС Индонезии.

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