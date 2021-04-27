Чита, , 10:24 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 27 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 247, причём 27 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 40 759 пациентов (+56 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 820 человек (за последние сутки данные не изменились).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 37 находится в тяжёлом состоянии (-5 за последние сутки), 13 (-1 за последние сутки) пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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