Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону по подозрению в организации незаконной миграции задержан сотрудник полиции и его предполагаемый подельник. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в марте 2020 года предполагаемые преступники организовали незаконное пребывание иностранца на территории России. Затем в нарушение закона он был поставлен на миграционный учёт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Следователи выясняют все детали произошедшего. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.