Кемерово, 27 апреля 2021, 10:22 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту конфликта в одной из школ. Об этом сообщает региональное управление СКР.
«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что сотрудница частного охранного предприятия и гардеробщица одной из школ города Кемерово в ходе конфликта с учеником пятого класса несколько раз ударили его по голове, — уточнили в ведомстве. — По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).
Следователи проверят доводы, изложенные в информации, установят, причинен ли вред здоровью ребёнка, проанализируют причины и условия, способствовавшие конфликтной ситуации.