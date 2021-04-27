Кемерово, , 10:22 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту конфликта в одной из школ. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что сотрудница частного охранного предприятия и гардеробщица одной из школ города Кемерово в ходе конфликта с учеником пятого класса несколько раз ударили его по голове, — уточнили в ведомстве. — По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).