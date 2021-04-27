Мадрид, , 10:22 — REGNUM Глава автономного сообщества Мадрид Мигель-Диас Аюсо потребовала от властей Испании последовать примеру руководства Италии и ввести ограничения для лиц, приехавших в страну из Индии. Об этом она написала в своём аккаунте в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

«Индийское напряжение [с ситуацией с коронавирусом] беспокоит итальянское правительство, сколько времени потребуется испанцам, чтобы принять меры?» — написала Аюсо в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, министр здравоохранения региона Энрике Руис Эскудеро направил письмо министру здравоохранения Испании Каролине Дариас, в котором выразил обеспокоенность по поводу индийского варианта, и потребовал «быстро действовать перед лицом этой ситуации, установив ограничения для путешественников из Индии», а также «принять меры эффективного контроля в аэропорту Мадрида».