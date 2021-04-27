Москва, , 10:20 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил расширить программу поощрения вакцинации от коронавируса на малообеспеченных граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

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«Считаю, этому примеру должны последовать и другие регионы России, причем состав участников может быть расширен за счет малоимущих», — сказал Миронов.

Парламентарий уверен, что акция станет хорошей проверкой региональных властей на предмет эффективной работы с бизнес-сообществом.

«Частные компании должны быть заинтересованы в ней, ведь выделенные на нее средства — это хороший рекламный ход и гарантированный целевой потребительский спрос», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столичные пенсионеры, которые сделали или сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту номиналом 1 тыс. рублей для покупок в магазинах.