Брюссель, , 10:20 — REGNUM Европейская комиссия намерена оказать поддержку Украине в области энергоэффективности. С этой целью планируется нанять специалистов по подготовке аудиторов энергоэффективности жилых и общественных зданий, а также предприятий малого и среднего бизнеса на Украине.

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«Подрядчик организует обучение и будет обеспечивать постоянное профессиональное развитие специалистов по проведению энергоаудита и технических проектировщиков», — говорится в материалах тендера, на которые ссылается RT.

Предполагается, что мероприятия в рамках контракта помогут повысить качество энергоаудитов и технических проектов, необходимых для термомодернизации жилых и общественных зданий, а также подготовить специалистов, которые смогут предоставлять услуги в этой области малым и средним предприятиям.

На реализацию проекта из европейского бюджета будет выделено €2 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Еврокомиссия планировала выделить Украине €1,2 млн для реализации проекта, направленного на улучшение показателей в области делового климата, конкурентоспособности, инновационной деятельности и интеграции во внутренний рынок Европейского союза посредством совершенствования национальной инфраструктуры качества.

В рамках программы предусмотрено проведение информационной кампании, которая объяснит представителям частного бизнеса Украины преимущества дебюрократизации.