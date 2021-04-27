Хабаровск, , 10:24 — REGNUM За минувшую неделю В Хабаровском крае было выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом — отмечается снижение на 20% в сравнении с предыдущей неделей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в оперативном штабе.

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«Мы находимся в благоприятном периоде: у нас сейчас невысокая заболеваемость ОРВИ и других заболеваний, но ситуация может измениться, она не стабильная. Мы видим по другим регионам начинается прирост заболеваемости. Нужно усиливать вакцинацию от COVID-19. И в майские праздники набранные темпы необходимо стараться сохранять», — сказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

На 27 апреля вакцинацию прошли почти 75 тыс. человек. Всего планируется привить от коронавируса более 620 тыс. жителей Хабаровского края.

Активнее всего проходит вакцинация в Аяно-Майском районе, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Охотском, Ульчском, Солнечном и Нанайском районах.

С начала пандемии зарегистрировано более 51 тыс. носителей вируса, выздоровели почти 50 тыс. человек, скончались 377 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Хабаровского края составил график работы медучреждений в длинные майские выходные.