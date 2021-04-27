Йошкар-Ола, , 10:20 — REGNUM В 2021 году Марий Эл заняла 79-ю позицию в рейтинге лучших для жизни регионов России, который подготовило для РБК агентство «Национальные кредитные рейтинги». Годом ранее республика занимала 78 место по итогам исследования.

При составлении рейтинга вторы учитывают несколько показателей жизни в регионах на основе оценки благосостояния населения и окружающей обстановки, в том числе, социальной инфраструктуры. Всего рейтинг основывается на десяти показателях: оборот розничной торговли, доступность жилья, просроченная задолженность по кредитам, индекс белых доходов, уровень накоплений у населения, основные фонды соцсферы, обеспеченность жильем, обеспеченность педсоставом, обеспеченность врачами, климатическая зона.

Так, в текущем году Марий Эл набрала 0,26 балла, при этом лидер рейтинга — Санкт-Петербург — набрал семь баллов.

К примеру, в Марий Эл индекс оборота розничной торговли на душу населения составил 1. Показатель доступности жилья, который рассчитывается как соотношение средней зарплаты по региону и стоимости одного квадратного метра жилья, составил 3,9 балла, то есть цена квадратного метра площади жилья в республике почти в четыре раза выше средней зарплаты. При этом соотношение общей площади жилого фонда и численности населения составляет 1 балл, аналогичный показатель сложился при сравнении численности школьников и педагогов в республике. Показатель соотношения численности населения и числа врачей составляет 4,5.

Отметим, ниже в рейтинге после Марий Эл идут Ингушетия, Калмыкия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Карачаево-Черкессия и Тыва.

Таким образом, Марий Эл по итогам рейтинга является самым некомфортным для жизни регионом Приволжского федерального округа.