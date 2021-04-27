Лондон, , 10:20 — REGNUM В случае нарушения Британией торгового соглашения после выхода страны из Евросоюза (Brexit) страны — участницы сообщества будут вводить санкции в отношении Лондона. Об этом 27 апреля заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM Business.

«У нас есть юридическая процедура, которая может привести к санкциям в случае нарушения Великобританией соглашения», — сказал он.

Также Бон добавил, что данные санкции могут быть применены в случае, если Лондон не будет выполнять свои обязательства, которые касаются Северной Ирландии и прав в области рыболовства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно, что Еврокомиссия обратилась в суд Европейского союза из-за невозврата Великобританией государственной помощи в Гибралтаре.