Красноярск, , 10:18 — REGNUM Полиция проводит проверку по факту происшествия с детской коляской в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 20 апреля. Жительница одного из домов в микрорайоне Пашенный сообщила о том, что соседи налили уксус в коляску её пятимесячного ребёнка, стоявшую в подъезде.

На место прибыл наряд патрульных полицейских. Прибывшая скорая помощь осмотрела младенца. Медики сделали вывод, что здоровью мальчика ничего не угрожает.

Ранее по факту конфликтов с соседями заявлений в ОВД не поступало, уточнили в ведомстве. В ходе проверки опрашиваются соседи, устанавливаются очевидцы происшествия.

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