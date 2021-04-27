Москва, , 10:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России направила письмо главе Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой — отменить двойные тесты и освободить привитых от CJVID-19 граждан обязательства сдавать ПЦР-тесты, сообщили в АТОР.

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«Попросим рассмотреть возможность освободить граждан РФ, привитых вакциной российского производства, от сдачи ПЦР-тестов, а также оставить обязательным только один ПЦР-тест для тех, кто пока не привился», — говорится в письме.

По мнению ассоциации, требование Роспотребнадзора о двойных ПЦР-тестах станет ударом по странам-союзникам России. Также требование двойной сдачи ПЦР-теста по возвращении в Россию существенно увеличит стоимость поездки, особенно для семей.

Как сообщало ИА REGNUM, требование для всех, кто прибывает из-за границы в Россию, дважды сдавать тест на коронавирус вводит Роспотребнадзор.

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