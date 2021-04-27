Чебоксары, 27 апреля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве общества «Чувашский бройлер» в суд первой инстанции подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. Заявлена сумма в 231,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Скриншот заявления о привлечении к субсидиарной ответственности

С исковым заявлением в Арбитражный суд Чувашии вышел конкурсный управляющий птицефабрики Борис Литти. Речь идёт о привлечении к субсидиарной ответственности. По данным картотеки суда, заявление зарегистрировано 20 апреля и пока не принято в производство.

Согласно документу, управляющий хочет привлечь к ответственности Вадима Ивановича Николаева, чьи инициалы полностью совпадают с сенатором от Чувашии, который был директором ОАО «Чувашский бройлер» в 1999 — 2015 годы, в июне 2015 года избран членом Совета Федерации от Государственного совета Чувашии, а в сентябре 2016 года переизбран на пост сенатора.

Указанный размер субсидиарной ответственности — 231 666 346 рублей 48 копеек.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года суд признал банкротом ОАО «Чувашский бройлер», где 49% акций в уставном капитале принадлежат республике.