Нур-Султан, , 10:18 — REGNUM В Узбекистане планируют создать фонды ремонта многоквартирных жилых домов при территориальных управлениях министерства ЖКХ республики, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

26 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами по совершенствованию системы управления многоквартирными домами. Главе государства сообщили, что в республике действует 4,4 тыс. товариществ собственников жилья, из которых удовлетворительно работают лишь 30%.

Для решения проблем в отрасли планируется ввести электронный реестр управляющих организаций и товариществ, а также открыть лицевые счета для каждого многоквартирного дома.

Кроме того, новые многоэтажные дома будут находиться в управлении строительной компании на протяжении двух лет после сдачи объекта в эксплуатацию.