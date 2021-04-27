Улан-Удэ, , 10:17 — REGNUM Семь тысяч домов в Улан-Удэ с населением более 19 тыс. человек попадают в зону затопления в случае возможного паводка. Об этом рассказал мэр города Игорь Шутенков на своей странице в инстаграм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, вода обычно поднимается в августе-сентябре, но подготовку начали уже сейчас. Так, из резервного фонда администрации предусмотрено финансирование на случай ЧС. В зонах подтопления проверяют сооружения и оборудование, берут на учёт детей, пенсионеров и инвалидов.

«Разработаны блок-схемы для эвакуации населения частного сектора, ДНТ и СНТ. Под пункты временного размещения определены 29 школ города и три детских лагеря», — отметил мэр.

Для возможной эвакуации населения предусмотрено 72 частных автобуса, подписаны соглашения с магазинами по продуктам питания и предметам первой необходимости. С мая, как отмечается, специалисты начнут мониторинг всех гидропостов на реках.