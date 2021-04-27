Уфа, , 10:24 — REGNUM Крупный штраф предстоит выплатить предприятию за нарушения экологического законодательства в Уфе. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры установили, что на производственной площадке в ООО «Дортрансстрой» опасные отходы I класса хранятся с нарушением установленных требований, кроме этого не ведется экологический контроль и учет этих отходов.

«Газоочистные устройства не прошли поверку работоспособности, не проведен их плановый ремонт и технический осмотр. Компания несвоевременно вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду. Не разработан план по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в результате предприятие и заместитель генерального директора организации были привлечены к административной ответственности за несоблюдение экологических требований в виде штрафов на общую сумму 289 тысяч рублей.

Помимо этого, сотрудники надзорного ведомства потребовали устранить выявленные нарушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 12 районах Башкирии отсутствуют очистные сооружения, в результате чего сточные воды на этих территориях сбрасываются без очистки.