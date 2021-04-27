Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Темпы роста экономики Северной Кореи в 2021 году составят 0,5%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дочернюю компанию международного рейтингового агенства Fitch Solutions.

По сравнению с предыдущим прогнозом показатель понижен на 2%. Эксперты отмечают, что данное решение было принято в связи с тем, что КНДР продолжает испытывать трудности из-за пандемии коронавируса, санкций и сбоев в торговле с Китаем.

По сообщениям Bloomberg, Fitch является одной из немногих компаний, анализирующих экономику КНДР.

Между тем, в первом квартале 2021 года темпы роста экономики Южной Кореи составили 1,6%.

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