Саракташский район, , 10:16 — REGNUM Администрация Саракташского района Оренбургской области объявила аукцион на поставку чиновникам автомобиля Toyota Camry или эквивалента. Начальная (максимальная) цена лота составляет 1 984 500 рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заказчик указал среди предпочтений указал черный цвет машины, а также отделку руля и автокресел кожей. Прием заявок на участие в торгах завершится 27 апреля.

Стоит отметить, в марте 2021 года горсовет Оренбурга заявил об отказе от покупки автомобиля стоимостью 2 млн рублей, заявив, что на решение повлияло настроение общественности.

В 2020 году после вмешательства прокуратуры в регионе аннулировали сделки по покупке дорогих авто для Кваркенского и Асекеевского районов. Ведомство посчитало большие траты на автомобили для чиновника за счет бюджета неоправданными и обратилось в суд.

Добавим, общий объем доходов бюджета Саракташского района в 2021 году, согласно данным официального сайта муниципального образования, спрогнозирован в сумме 995,4 млн рублей (что на 19,9 млн рублей меньше плана 2020 года). Собственные доходы районного бюджета на 2021 год просчитаны в сумме 210,8 млн рублей (21,2%).

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