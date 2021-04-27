Москва, , 10:15 — REGNUM Учебником по истории, подвергшимся критике со стороны президента РФ Владимира Путина в ходе оглашения послания Федеральному собранию, оказалась работа Олега Волобуева «История России и мира». Об этом сообщает телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства. Вместе с тем по итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный учебник от 2013 года по сей день используется в общеобразовательном процессе в ряде колледжей страны: «По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы».