Анкара, , 10:12 — REGNUM В Турции ограничения выхода на улицу не будут распространяться на иностранных туристов, заявили в циркуляре МВД республики.

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«Освобождение от ограничений комендантского часа распространяется на иностранцев, которые находятся в нашей стране временно в рамках туристической деятельности», — говорится в заявлении.

При этом граждане иностранных государств, имеющие вид на жительство, подпадают под действие комендантского часа.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 апреля, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства принял решение о введении полного локдауна на территории страны из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.

Так, круглосуточный комендантский час начнёт действовать на территории Турции с 19:00 29 апреля и продлится до 05:00 17 мая.

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