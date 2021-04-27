Барнаул, , 10:12 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 27 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2943 человека, причём семеро из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 928 человек, +9 за последние сутки) и ОРВИ (28 647 человек, +64 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 226 (+6 за последние сутки), из них 80 (-2 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2429 детей (+8 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (49 426 человек, +81 за последние сутки) новый вирус победили 44 299 человек (+104 за последние сутки).

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