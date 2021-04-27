Екатеринбург, 27 апреля 2021, 10:24 — REGNUM «Альфа-Банк» покинет экс-здание Уральского приборостроительного завода в Екатеринбурге, сообщают журналисты со ссылкой на источник.
На месте здания намерены построить храм святой Екатерины. Такое размещение выбрали горожане по итогу общегородского опроса.
Офис банка, передаёт портал «66.ру», переедет в бизнес-центр «Сенат», находящийся под контролем Русской медной компании (РМК). «Медники» выкупят у банка нынешние помещения на улице Горького, 17.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе одобрили проект демонтажа экс-здания Уральского приборостроительного завода.
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