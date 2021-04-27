Варшава, , 10:08 — REGNUM Система здравоохранения в Польше начинает возвращаться к работе в нормальном режиме, который был до пандемии SARS-CoV-2. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в рамках пресс-конференции.

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«Пандемия коронавируса привела к тому, что мониторинг состояния здоровья населения Польши ухудшился, потому что было фактически остановлено оказание профилактических услуг — все ресурсы были сосредоточены на борьбе с COVID-19. Но теперь, когда третья волна пандемии на исходе, система здравоохранения начала возвращаться к нормальному лечению граждан», — заявил Недзельский.

Министр здравоохранения республики подчеркнул, что правительство подготовило пакет из четырех элементов восстановления системы здравоохранения: восстановление полноценной работы сети онкологических и кардиологических учреждений (ранее они частично принимали пациентов и с COVID-19), постковидная реабилитация, профилактика для людей старше 40 лет, а также отмена лимита на оказание специализированных медицинских услуг.

Адам Недзельский также сообщил, что если на пике второй волны пандемии — осенью прошлого года — были заняты 23 тысячи коек пациентами с COVID-19, то на пике третьей волны — весной текущего года — этот показатель составил более 30 тысяч коек.