Барселона, Испания, , 10:07 — REGNUM В Европейской комиссии собираются проверить информацию о дискриминации испаноязычных посетителей курсов для безработных в Каталонии, и в случае подтверждения провести расследование. Об этом сообщает испанское издание La Razón, получившее доступ к письму Европейского комиссара по вопросам занятости и социальных прав Николаса Шмита в адрес депутата Европарламента от Ciudadanos Жорди Каньяса.

Представитель ЕС попросит компетентный орган Европейского социального фонда в Испании предоставить дополнительную информацию, подробности или объяснения по использованию языков в совместно финансируемых программах обучения, преподаваемых в Каталонии.

В своём письме Шмит подчеркнул, что региональное правительство Каталонии таким образом «нарушает права испаноязычных граждан, защищенные конституцией Испании, Статутом автономии и статьями 21 и 22 Хартии основных прав Европейского Союза, предотвращая доступ безработных к учебным курсам, финансируемым Каталонской службой занятости в связи с языковыми сложностями».