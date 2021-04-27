Джакарта, , 10:07 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди попросила индонезийский народ обратить внимание и извлечь уроки из событий, связанных с пандемией COVID-19, сообщает Antara.

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«Мы должны предотвратить третью волну эпидемии в Индонезии», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на пресс-конференции, посвященной поставке второй партии вакцины AstraZeneca.

Ретно Марсуди выразила обеспокоенность Индонезии в связи с новой волной пандемии в ряде стран мира.

«Никогда не позволяйте себе терять бдительность. Борьба с COVID-19 еще далека от завершения», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия возвращается к поставкам вакцины от компании AstraZeneca в рамках программы многостороннего сотрудничества Covax.

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