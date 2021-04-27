Салехард, , 10:06 — REGNUM На Ямале число зарегистрированных безработных с начала 2021 года сократилось на 30%. Об этом сообщает департамент занятности населения ЯНАО.

Всего в регионе зарегистрировано 4 619 безработных, а в банке вакансий — свыше 14 тысяч рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,5%.

На рынке труда Ямала наиболее востребованными являются водители автомобиля, продавцы, инженеры, электрогазосварщики, монтажники, повара, врачи и другие медработники, каменщики, электромонтёры, учителя.