Майкоп, , 10:06 — REGNUM В Адыгее состоялась торжественная церемония захоронения останков красноармейца, погибшего во время боев в годы Великой Отечественной войны в Тахтамукайском районе. Останки были обнаружены поисковиками 5 апреля 2021 года возле селения Козет. Имя бойца не удалось установить.

«Предположительная дата гибели военнослужащего — 11 февраля 1943 года. В этот день подразделения 353-й стрелковой дивизии в окрестностях аула Козет вели ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками», — сообщили в пресс-службе СКР по региону.

В церемонии захоронения в ауле Тахтамукай приняли участие представители организации «Поисковое движение России», члены поисковых организаций «Кубаньпоиск» и «Кубанский плацдарм», сотрудники СКР по Адыгее, юнармейцы, сотрудники администрации Тахтамукайского района. Погибшему защитнику Адыгеи были отданы последние воинские почести. Участники церемонии почтили память всех погибших защитников Отечества минутой молчания.