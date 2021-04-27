Уфа, , 10:05 — REGNUM Бывшего заведующего отделением больницы обвинили в получение взятки в Башкирии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в апреле прошлого года обвиняемый предложил сотруднику организации, которая занимается реализацией медизделий, за 1,25 млн рублей содействовать приему медучреждением партии медицинских изделий для нейрохирургической помощи. Следователи считают, что фигурант уголовного дела знал, что эти медизделия не соответствуют техническому заданию по договору поставки на общую сумму свыше 2,1 млн рублей.

Отмечается, что представитель фирмы сообщил о случившемся стражам порядка. Обвиняемого задержали после получения им первой части от вышеназванной суммы в размере 500 тысяч рублей.

По данному факту в отношении 40-летнего экс-заведующего хирургическим отделением — врача-нейрохирурга городской больницы г. Салавата было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Свою вину он не признал.

Материалы дела преданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-полицейского обвинили в получении взяток.