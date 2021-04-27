Тбилиси, , 10:04 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 27 373 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1578 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 27 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 305 850 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 287 938 победили инфекцию, в том числе 909 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4060 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 17 скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 3644 пациента, в оборудованных гостиницах — 694. На карантине находится 222 человека.

Согласно официальным данным на 26 апреля, в Грузии в результате 11 226 исследований выявили 521 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1058 человек.

Стоит отметить, что в Грузии в идёт вакцинация от COVID-19 препаратами Pfizer и AstraZeneca. Сегодня, 27 апреля, в стране стала доступна вакцина от китайской компании Sydnopharm. Врачи отмечают низкий интерес к вакцинации у населения Грузии.

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