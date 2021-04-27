Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Американские власти возлагают на Россию ответственность за урегулирование конфликта на Украине через выполнение Минских соглашений. Это следует из комментария представителя Госдепартамента США по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в существующие договорённости.

Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон продолжает поддерживать Минские соглашения, так как на них основано дипломатическое урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе. Однако Россия, по мнению США, спровоцировавшая конфликт, должна «отказаться от своей непримиримой позиции».

«Для того чтобы эта основа принесла успех, Россия должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с данными соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине», — сказал американский дипломат ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил в интервью, что Минские соглашения нуждаются в корректировке. Он предложил подключить США, Великобританию и Канаду к переговорам в «нормандском формате», который предполагает участие Германии, России, Украины и Франции.

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