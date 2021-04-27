Ростов-на-Дону, , 10:02 — REGNUM Участие в фестивале тюльпанов «Воспетая степь» в Ростовской области приняли семь тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Фестиваль экологического туризма традиционно прошёл в Орловском районе. Полюбоваться цветением степных тюльпанов и ирисов можно было с 24 по 25 апреля в районе озер Лапуховатое и Грузское.

В долине Западного Маныча развернули несколько площадок, на которых были представлены экологические проекты, выставка живописи, фото-зона, музыкальные инструменты из вторичного сырья. Всё это сопровождалось живой музыкой.