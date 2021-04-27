Улан-Удэ, , 09:59 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил составить реестр семей с одним родителем, в которых с 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет будет выплачиваться в среднем 5650 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Нужно дать возможность всем таким семьям как-то заявить о себе, телефон горячей линии запустить или заявочную компанию на сайте запустить. Может, кто-то недавно переехал, и нигде это еще не зафиксировано», — отметил он.

Кроме того, в рамках введения института «социального казначейства» по вопросам федеральных выплат пенсионерам, детям, семьям в режиме «одного окна», минсоцзащиты поручено интегрировать региональные меры поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрить к 2022 году систему социального казначейства. По его словам, все пособия, пенсии, социальные надбавки, услуги будут выполняться «без беготни по инстанциям».

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