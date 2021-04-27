Манила, , 10:00 — REGNUM Один человек погиб и еще трое пострадали в результате падения военного вертолета в море у берегов юго-западной филиппинской провинции Бохоль. Об этом 27 апреля сообщает местное издание Inquirer со ссылкой на власти.

Как уточнил представитель провинции из ведомства по борьбе со стихийными бедствиями Энтони Дамалерио, вертолет упал в море 27 апреля около муниципалитета Хетафе у острова Джандаян.

Также он рассказал, что местные рыбаки видели момент крушения винтокрылой машины, которая затем утонула, и поспешили помочь трем выпрыгнувшим из вертолета военнослужащим военно-воздушных сил.

Кроме этого, уточняется, что в результате крушения погиб пилот ВВС Филиппин, и добавляется, что трое пострадавших доставлены в медучреждение и находятся в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля вертолёт Aerospatial 350B-2 разбился в районе острова Гриффин (Канада).