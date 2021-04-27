Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM Очередной раунд переговоров по Сирии в астанинском формате может состояться летом 2021 года. Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Казахстана.

«В мае встречи точно не будет. Ожидается летом, но все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране», — сообщили в казахстанском МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что новая встреча по Сирии в астанинском формате состоится в мае-июне 2021 года.

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