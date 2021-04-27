Минск, , 09:57 — REGNUM В Белоруссии референдум по поправкам в конституцию планируется на январь-февраль 2022 года, сообщила 27 апреля РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Лидия Ермошина.

«Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе-феврале следующего года», — сказала Ермошина.

Вместе с тем она опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что референдум якобы может состояться в конце лета-начале осени текущего год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Конституционного суда Белоруссии Пётр Миклашевич заявил, что в республике скором времени будет создана комиссия для подготовки поправок к конституции, она будет работать публично.

Значимые предложения граждан Белоруссии будут рассматриваться комиссией и будет решаться вопрос о возможном включении тех или иных предложений в обновленную конституцию.

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